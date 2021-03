Io sono… Italia, il corto sulla Rai per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 ha apportato alcuni cambiamenti nei palinsesti televisivi, tra cui quello della Rai. La rete pubblica trasmetterà domani sui suoi canali Io sono… Italia, un corto che vuole omaggiare le vittime del coronavirus e chi ha combattuto l’emergenza. Con le musiche di Giovanni Allevi, Io sono… Italia si avvalerà della partecipazione di alcuni tra gli attori più noti per raccontare gli sforzi fatti durante i mesi di lockdown. Tra questi Lino Guanciale, Beppe Fiorello, Cristiana Capotondi e Claudia Gerini. Io sono… Italia: il corto Rai per le vittime del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laindel-19 ha apportato alcuni cambiamenti nei palinsesti televisivi, tra cui quello della Rai. La rete pubblica trasmetterà domani sui suoi canali Io, unche vuole omaggiare ledel coronavirus e chi ha combattuto l’emergenza. Con le musiche di Giovanni Allevi, Iosi avvalerà della partecipazione di alcuni tra gli attori più noti per raccontare gli sforzi fatti durante i mesi di lockdown. Tra questi Lino Guanciale, Beppe Fiorello, Cristiana Capotondi e Claudia Gerini. Io: ilRai per ledel ...

Advertising

teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - AlbertoBagnai : Caspita! Nove anni dopo ci sono arrivati anche loro. Con calma, ragazzi, con calma, ma non stupitevi se visti dall’… - TeresaBellanova : Gli attacchi rivolti dal Consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi contro lo schema di etichettatura… - Meteora_xoxo : @PazzeskaMilano2 Sono verdi, ovvio che sono veri, in Italia è illegale l'operazione #tzvip, i tuoi non li metterei mai in dubbio - zazoomblog : Io sono… Italia il corto sulla Rai per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 - #sono…… -

Ultime Notizie dalla rete : sono… Italia Vaccino AstraZeneca, l’Ema: «Finora 30 casi di trombosi su 5 milioni di vaccinati» Corriere della Sera