“Io si” il brano di Laura Pausini candidato agli Oscar

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La cantante, piace e si sa. La nostrainternazionale, dopo il successo ai Golden Globe, riceve anche la nomination2021 come miglior canzone con “Io si”. È favorita anche danalisti di Planetwin365. Di cosa parla “Io si” della? Dopo 15 giorni esatti dalla vittoria dei Golden Globes, la nostrainternazionale, fa di nuovo breccia e stavolta punta in alto. È piaciuta molto la sua canzone, tanto che le è valsa la nomination. Con il“Io si/seen” è candidata all’Academy Awards2021. La regina della musica italiana, ottiene, quin, un ulteriore incredibile traguardo. Il...

chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - WARNERMUSICIT : ?? Breaking News! Un altro incredibile successo mondiale per Laura Pausini che, con il brano ‘Io Sì (Seen)’, è uffi… - rtl1025 : ?? Laura Pausini candidata agli Oscar 2021 con il brano Io si/Seen. ?? @LauraPausini orgoglio italiano a livello in… - Lostingroove : Con il brano Io sì/Seen Laura Pausini è candidata dall’Academy Awards agli Oscar 2021 - iWebRadio : Laura Pausini: grazie al brano “Io sì/Seen” viene candidata dall’Academy Awards agli Oscar 2021 -

Il brano premiato è stato Io sì per il quale è candidata anche all'Oscar nella stessa categoria . Nell'intervista che Laura Pausini ha organizzato per parlare di quest'ultima nomination (in cui ci ha ...Il genuino entusiasmo di Laura Pausini , che si nota anche nell'interpretazione del brano, deriva anche dall'essere prima di tutto fan del film per cui ha prestato la voce, racconta: "È stato un ...Io si è il brano della cantante internazionale Laura Pausini che ha ricevuto la nomination come miglior canzone agli Oscar 2021.