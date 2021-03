"Io che son nata a Primavera": riapre Casa Alda Merini, la poetessa dei Navigli (Di mercoledì 17 marzo 2021) ' Sono nata il ventuno a Primavera / ma non sapevo che nascere folle , / aprire le zolle / potesse scatenar tempesta'' . Così recita uno dei versi scritti da Alda Merini, che il 21 marzo 2021 avrebbe ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) ' Sonoil ventuno a/ ma non sapevo che nascere folle , / aprire le zolle / potesse scatenar tempesta'' . Così recita uno dei versi scritti da, che il 21 marzo 2021 avrebbe ...

Advertising

AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? il Bel Paese (Inferno XXXIII, 80) 'Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paes… - pfmajorino : In #Lombardia è il caos. Ci sono ottanta e novantenni che ancora non sanno nulla, siamo tra gli ultimi per quel che… - HowToLearnIt : RT @AccademiaCrusca: #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? il Bel Paese (Inferno XXXIII, 80) 'Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese l… - weslynjager : @andrevschneider no questi son tedeschi che hai da dire - moltitudo : @NPummarola non è che vada a cercarl*, mi capitano in tl. gente che non ha ancora capito come funziona il vaccino c… -