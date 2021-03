Interruzione idrica a Benevento | le zone interessate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Comunichiamo che stamane, a causa di lavori sugli impianti di fibra ottica, l’azienda preposta, ha rotto una tubazione in zona Ponticelli. I nostri tecnici, sono immediatamente accorsi per ripristinare il guasto. Per tale motivo si potrà verificare l’del servizio idrico per il tempo strettamente necessario alla riparazione, che si stima sia un’ora. Lesono le seguenti: via Tiengo, via San Pasquale, via Cupa Santa Lucia, e parte di via Ponticelli. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717 e il servizio segnalazione disservizi dall’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.