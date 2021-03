Inter, tamponi a ripetizione: in caso di focolaio l’Asl può bloccare la squadra (Di mercoledì 17 marzo 2021) Adesso l’Inter teme un focolaio Covid. Il virus è arrivato anche ad Appiano Gentile: dopo la positività di Danilo D’Ambrosio che era tornato a casa e non aveva preso parte al match di Torino per via di sintomi febbrili, nella giornata di oggi è arrivato anche il tampone positivo di Samir Handanovic. L’estremo difensore sloveno oggi non ha preso parte all’allenamento perché non si sentiva bene e si era già messo in isolamento a casa, ma il timore del club nerazzurro è che nelle prossime ore possano emergere nuove positività. Vengono fatti tamponi in continuazione: sia antigienici rapidi che molecolari in vista del match con il Sassuolo di sabato sera che per il momento è confermato. Ma nulla è da escludere: in caso i positivi aumentassero a dismisura potrebbe Intervenire la Asl mettendo in quarantena ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Adesso l’teme unCovid. Il virus è arrivato anche ad Appiano Gentile: dopo la positività di Danilo D’Ambrosio che era tornato a casa e non aveva preso parte al match di Torino per via di sintomi febbrili, nella giornata di oggi è arrivato anche il tampone positivo di Samir Handanovic. L’estremo difensore sloveno oggi non ha preso parte all’allenamento perché non si sentiva bene e si era già messo in isolamento a casa, ma il timore del club nerazzurro è che nelle prossime ore possano emergere nuove positività. Vengono fattiin continuazione: sia antigienici rapidi che molecolari in vista del match con il Sassuolo di sabato sera che per il momento è confermato. Ma nulla è da escludere: ini positivi aumentassero a dismisura potrebbevenire la Asl mettendo in quarantena ...

