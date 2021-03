Inter, sospiro di sollievo per Conte: negativo l'ultimo giro di tamponi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo: il giro di tamponi effettuato ieri dal gruppo - squadra, a seguito della positività di Danilo D'Ambrosio, ha dato esito negativo. Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Antoniopuò tirare undi: ildieffettuato ieri dal gruppo - squadra, a seguito della positività di Danilo D'Ambrosio, ha dato esito

Advertising

it_inter : Sospiro di sollievo, il giro di tamponi effettuato ieri dal gruppo squadra ha dato esito negativo GDS - sportli26181512 : Inter, sospiro di sollievo per Conte: negativo l’ultimo giro di tamponi: Inter, sospiro di sollievo per Conte: nega… - Gazzetta_it : Inter, sospiro di sollievo per #Conte: negativo l’ultimo giro di tamponi #SerieA - SimmyBrown96 : RT @cmdotcom: #Inter, primo sospiro di sollievo: tamponi tutti negativi, fissati altri test - cmdotcom : #Inter, primo sospiro di sollievo: tamponi tutti negativi, fissati altri test -