Inter, negativi i tamponi al gruppo squadra: solo D'Ambrosio positivo. Sabato mattina nuovi test (Di mercoledì 17 marzo 2021) negativi i tamponi dei giocatori dell'Inter Buone notizie per Antonio Conte in vista della partita di Sabato contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Repubblica sono tutti risultati negativi al doppio tampone (rapido e molecolare) i giocatori dell'Inter. L'unico positivo resta dunque Danilo D'Ambrosio. Ora, riporta la stessa fonte, "fra oggi e Sabato mattina saranno eseguiti nuovi test (rapidi e molecolari) su tutti i tesserati in vista della gara in programma proprio Sabato a San Siro contro il Sassuolo". Conte e i tifosi nerazzurri, al momento, possono tirare un sospiro di sollievo. L'articolo proviene da Intermagazine.

