Uber riconosce i suoi autisti nel Regno Unito come lavoratori dipendenti, un tribunale giapponese boccia il mancato riconoscimento dei matrimoni omosessuali, 58 morti in due attacchi jihadisti in Niger.

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Lady Gaga, i capricci milanesi e quel panzerotto in piazza Duomo Esigenze di scena o ghiottoneria? Vedremo se il panzerotto si troverà poi nel film. Intanto, dall'hotel in cui alloggia, sono giunte indiscrezioni su alcuni capricci che la vedono protagonista. Il ...

Covid, Speranza: 'Campagna vaccinazione va avanti e dovrà accelerare' Sul vaccino Astrazeneca 'auspichiamo già domani rassicurazioni dall'Ema ', ma intanto in Italia 'l a campagna di vaccinazione va avanti e avrà un'accelerazione con l'arrivo di 50mln di dosi nel secondo trimestre'. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza nel ...

Intanto nel mondo Internazionale Ema rassicura su AstraZeneca, Speranza: 'Fiducia nei vaccini' La valutazione definitiva sulla sicurezza del vaccino anglo-svedese è prevista per giovedì 18 marzo, ma nel frattempo le dichiarazioni preliminari sembrano incoraggianti. Intanto, il ministro ...

Il Papa in ginocchio per la Birmania: "Basta sangue, torni il dialogo" Intanto, dopo 300 morti, i militari golpisti sequestrano i fondi delle Ong (tra cui quella di Soros e la Caritas). Il volto di Aung esposto in Campidoglio ...

