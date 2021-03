Inseguito per le vie della città da un orso agitato: l’insolita vicenda dalla Siberia – VIDEO (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un orso – discretamente agitato – è stato filmato intento ad inseguire un uomo per le strade di una fredda città Siberiana poco dopo essere scappato da un hotel locale. Non è un errore di trascrizione: l’orso si trovava davvero in un hotel, secondo quando riportato da RT. Ma andiamo con ordine. Questa storia molto bizzarra, testimoniata da diversi VIDEO, è avvenuta a Nizhnevartovsk, nella Siberia occidentale – mercoledì scorso. La gente del posto ha vissuto momenti quantomeno insoliti, trovandosi a vedere un orso vagre per le strade del centro al mattino. D’altra parte l‘animale appariva molto fuori luogo, in una città piuttosto grande con circa 280.000 abitanti e nessuna foresta nelle vicinanze. In ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un– discretamente– è stato filmato intento ad inseguire un uomo per le strade di una freddana poco dopo essere scappato da un hotel locale. Non è un errore di trascrizione: l’si trovava davvero in un hotel, secondo quando riportato da RT. Ma andiamo con ordine. Questa storia molto bizzarra, testimoniata da diversi, è avvenuta a Nizhnevartovsk, nellaoccidentale – mercoledì sc. La gente del posto ha vissuto momenti quantomeno insoliti, trovandosi a vedere unvagre per le strade del centro al mattino. D’altra parte l‘animale appariva molto fuori luogo, in unapiuttosto grande con circa 280.000 abitanti e nessuna foresta nelle vicinanze. In ...

