Inquinamento dell’aria | l’Asia avvia lavaggio straordinario delle strade

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutorende noto che venerdì prossimo, 19 marzo, saràto unbimestrale earterie cittadine con più alta intensità di traffico. L’intervento è stato programmato in risposta alla richiesta del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per prevenire l’causato, in parte, dalle polveri della strada sollevate dal rotolamentoruote degli autoveicoli. Il programma prevede ildi circa 90 km suddivisi in quattro macroaree: rione Libertà; zona alta;di accesso alla città; rione Ferrovia. Le operazioni saranno condotte a partire dalle ore 5,30 del mattino con un’autobotte e un operaio/autista. L’inizio previsto per ...