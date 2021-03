(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comando Polizia municipale di Benevento comunica che in data odierna personale alle dirette dipendenze del cap. Francesco Casale ha condotto a termine una brillante operazione che ha consentito di smascherare l’re materiale del deposito, nei pressi del cavalcavia denominato “viadotto delle Streghe”, di n. 38in plastica della capacità di 25 l. ognuno, contenenti residui di liquidi utilizzati per ildiveicoli. Il trasgressore è stato reso edotto che, per la violazione contestata, dovrà effettuare la rimozione dei rifiuti, operazione che dovrà avvenire a mezzo di ditta specializzata e con l’utilizzo del previsto formulario. “Le indagini proseguono – avverte il capitano Francesco Casale – con il preciso intento di individuare anche la provenienza di ...

Advertising

anteprima24 : ** Individuato chi ha abbandonato i fusti con #Liquido lavaggio auto: è caccia al #Proprietario **… - EribertoPavone : @sbruffino L'unico che non ho individuato è Galli. Chi è costui ? - Erica57057397 : @LeoneGenny @truevis32449671 @M49liberorso @Jo66227725 Lascia perdere, finora ho tollerato il tuo errore di non ave… - Secipenso : E adesso che abbiamo individuato il deficiente da cui traeva origine la confusione generale e tutto il casino di qu… - MaurilioVitto : @salvato23861255 Infatti ai miei tempi il limite minimo individuato era di 21 anni. Poi ci fu chi pretese di abbas… -

Ultime Notizie dalla rete : Individuato chi

anteprima24.it

... procede con una repressione brutale contromanifesta la propria opposizione. 'Per ripristinare ... Aspetti che la nuova amministrazione statunitense ha tra l'altrocome terreno comune di ...... tramite i Carabinieri di Lanusei e del Nas di Sassari, ad un consulente,nell'ambito ... allo scopo di verificare se ci siano state, in quella fase, irregolarità e, in caso positivo,ne ...Con l’imperfezione era venuto a patti e perciò aveva ripercorso come direttore, ma anche come superbo pianista, specie nella musica liederistica, un repertorio sterminato ...Secondo il nuovo piano vaccinale, per evitare di sprecare le dosi avanzate a fine giornata sarà possibile contattare altre persone a cui ...