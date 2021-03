In lutto il mondo del web: morta nota youtuber per Covid-19 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ad annunciare la triste notizia è il figlio Rubén, il quale ha lasciato un messaggio sui social della celebre gamer. I fan sono in lacrime. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SisiNonoArmy Fans (@sisinonofandom) La nota youtuber Sisi Nono non ha vinto la battaglia contro il coronavirus ed è deceduta L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ad annunciare la triste notizia è il figlio Rubén, il quale ha lasciato un messaggio sui social della celebre gamer. I fan sono in lacrime. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SisiNonoArmy Fans (@sisinonofandom) LaSisi Nono non ha vinto la battaglia contro il coronavirus ed è deceduta L'articolo proviene da YesLife.it.

