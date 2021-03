In Coppa vince sempre la barca più veloce, ma Luna Rossa ha una grande squadra (Di mercoledì 17 marzo 2021) Conclusione della Coppa America numero 36 con i Kiwi ancora campioni, ma con l'Italia in grande evidenza. Il commento di Gian Luca Pasini Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Conclusione dellaAmerica numero 36 con i Kiwi ancora campioni, ma con l'Italia inevidenza. Il commento di Gian Luca Pasini

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: 7-3 a Luna Rossa, New Zealand vince - Sport - ANSA - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - Fisiofficial : DISCESE CANCELLATE A LENZERHEIDE, @goggiasofia SI AGGIUDICA LA CDM DI SPECIALITA'! #Paris 3° FRA GLI UOMINI… - milioleu : RT @FontanaPres: ?? Complimenti alla nostra campionessa! Soffia Goggia vince per la seconda volta la Coppa del mondo di sci di discesa libe… - Fantaski_it : Lenzerheide: gare annullate, Feuz vince la coppa di discesa #fisalpine -