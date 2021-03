Imprese manifatturiere 4.0, Open Call: voucher di 10mila euro a 25 Pmi e Mid-Cap (Di mercoledì 17 marzo 2021) C’è tempo fino al prossimo 29 marzo per partecipare al progetto Change2Twin, finanziato da Horizon 2020, che ha lanciato la prima Assessment voucher Open Call per supportare la digitalizzazione delle aziende manifatturiere europee che vogliono sviluppare una soluzioni Digital Twin, ovvero una replica digitale di un oggetto, processo o servizio. Verranno selezionate fino a 25 PMI e mid-cap che riceveranno un voucher da 10.000 euro ciascuna, grazie al quale potranno collaborare con un Digital Innovation Hub (DIH) a scelta, il quale provvederà a realizzare un’analisi dettagliata della situazione e 3 diverse “ricette” per l’effettiva fattibilità dello sviluppo di un replica digitale. Le domande dovrebbero riguardare l’uso della tecnologia Digital Twin L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) C’è tempo fino al prossimo 29 marzo per partecipare al progetto Change2Twin, finanziato da Horizon 2020, che ha lanciato la prima Assessmentper supportare la digitalizzazione delle aziendepee che vogliono sviluppare una soluzioni Digital Twin, ovvero una replica digitale di un oggetto, processo o servizio. Verranno selezionate fino a 25 PMI e mid-cap che riceveranno unda 10.000ciascuna, grazie al quale potranno collaborare con un Digital Innovation Hub (DIH) a scelta, il quale provvederà a realizzare un’analisi dettagliata della situazione e 3 diverse “ricette” per l’effettiva fattibilità dello sviluppo di un replica digitale. Le domande dovrebbero riguardare l’uso della tecnologia Digital Twin L'articolo proviene ...

