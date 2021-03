Imma Battaglia: ”Chiesa perde altra occasione per essere vicina al popolo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ”Esistono due Chiese, la Chiesa di dottrina cioè quella istituzionale e accademic a che non poteva far altro che ribadire questa dottrina millenaria che fa fatica ad aggiornarsi e poi esiste la Chiesa della gente, quella di Papa Francesco. Hanno proprio perso ancora una volta l’opportunità di essere la Chiesa del popolo”. Così Imma Battaglia, storica attivista lgbt, all’Adnkronos sulla presa di posizione della Chiesa che ha ribadito il suo il ‘no’ alla benedizione delle unioni omosessuali, anche se si tratta di relazioni stabili. Con queste esternazioni, sottolinea, la Chiesa di dottrina ”dimostra di essere ancora una volta anacronistica e perde l’occasione di scendere tra la gente. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) ”Esistono due Chiese, ladi dottrina cioè quella istituzionale e accademic a che non poteva far altro che ribadire questa dottrina millenaria che fa fatica ad aggiornarsi e poi esiste ladella gente, quella di Papa Francesco. Hanno proprio perso ancora una volta l’opportunità diladel”. Così, storica attivista lgbt, all’Adnkronos sulla presa di posizione dellache ha ribadito il suo il ‘no’ alla benedizione delle unioni omosessuali, anche se si tratta di relazioni stabili. Con queste esternazioni, sottolinea, ladi dottrina ”dimostra diancora una volta anacronistica el’di scendere tra la gente. ...

SaraMoccafico : @AThisagio Per essere bisessuale TZ Per innamorarti SDG Per la benedizione Istefania E per il tesserino ufficiale c… - StraNotizie : Imma Battaglia: ''Chiesa perde altra occasione per essere vicina al popolo'' - valsts1 : @jkbonsai A me sembra imma battaglia ormai ?? - Morrigan81 : @c_est_la_vie86 Ma io ora pretendo il selfie di Tommaso e garko a casa di stefania e che tommaso inizi a seguire Im… - Morrigan81 : @____Angii Ora pretendo il selfie su instagram dei due e il segui di tommaso a eva grimaldi e Imma battaglia che so… -