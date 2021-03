Imagine Dragons | ecco il nuovo video di ‘Follow You’

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Glihanno pubblicato ildi Follow You, secondo singolo deldisco dopo Cutthroat. E’ un ritorno di fiamma questo per la band multiplatino che mancava dal mondo discografico dal 2018, anno di pubblicazione del fortunato Origins. Con oltre 40 milioni di dischi e 60 miliardi di visualizzazioni su YouTube, glisono una delle band più popolari del pianeta. Negli ultimi anni la formazione ha rischiato di sfasciarsi a causa di varie incomprensioni e problemi personali. Poi è arrivata la pandemia, che ha permesso alla band di ritrovare una nuova unità d’intenti per il proseguimento del percorso artistico.& Elisa: “Birds” è ilsingolo in collaborazione Di cosa ...

Advertising

heartstruckhood : @obrienromance dan reynolds, il cantante degli imagine dragons - dauspozi : Tengok Imagine Dragons reply apa guys. Hahshshshshs! - RadioAirplay_it : #FollowYou degli @Imaginedragons è trasmesso da 120 #radio italiane! #Video ?????? - auspohw : wow le canzoni degli imagine dragons bellissime bravi come sempre vvb - justatrex : Nuovo video degli Imagine Dragons ciao Dan se mi leggi sappi che ti amo -

Ultime Notizie dalla rete : Imagine Dragons

Metro

VIDEOLIST: Verdena - È solo lunedì- Follow You Marta Sui Tubi - Cromatica Willie Peyote - Mai dire mai (La Locura) The Cure - Friday I'm in love Massimo Pericolo - Bugie U2 - Sunday ...Gliritornano con due nuove canzoni: "Follow You" e "Cutthroat" " accompagnate da due lyric video. Pubblicate da KidinaKorner/Interscope, le tracce inedite segnano il ritorno della band ...È online il video ufficiale di ‘Follow You’, il nuovo singolo degli Imagine Dragons. Il brano, attualmente disponibile per la programmazione radiofonica, è stato pubblicato insieme ad un altro inedito ...MUSICA È online su https://youtu.be/k3zimSRKqNw il video ufficiale di “Follow You”, il nuovo singolo degli Imagine Dragons. Un altro video in pieno stile, ironico e con la musica al centro della narra ...