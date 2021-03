Iliad non funziona in molte zone d’Italia: ecco la situazione del down (Di mercoledì 17 marzo 2021) Disservizi e problemi oggi 17 marzo 2021 per gli utenti che utilizzano l'operatore Iliad, che è down e non funziona, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Disservizi e problemi oggi 17 marzo 2021 per gli utenti che utilizzano l'operatore, che èe non, come riportato dal sitodetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Iliad non Iliad down in tutta Italia: cosa sta succedendo Iliad non funziona in gran parte d'Italia. Le prime segnalazioni sono arrivate improvvisamente da qualche minuto, e se ne contano già migliaia sparse in tutto il territorio nazionale . Le ...

