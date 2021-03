Il volto noto della Tv italiana ha vinto la malattia Ecco com’è oggi e cosa fa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Le foto a fine articolo. Valentina Dallari ha sofferto di anoressia ene parla con tranquillità e grande consapevolezza, come nel caso del post che ha pubblicato ieri, in occasioneGiornata Nazionale per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare che si celebra il 15 marzo. Da tronista sui generis a Uomini e Donne nella stagione 2014/2015, è diventata un'affermata deejay con un bel seguito su Instagram, dove ha pubblicato una serie di foto impressionanti che documentano il periodo buio alle prese con l'anoressia, che la portò anche a un lungo ricovero in una struttura. Il ricordo drammatico dell'anoressia. Fu proprio a Fanpage.it che raccontò per la prima volta in pubblico la sua lotta contro un disturbo alimentare, pochi giorni prima di andare in clinica. Ora Valentina si è lasciata alle spalle quel buco nero che ha ...