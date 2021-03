Il Volo rompe il silenzio dopo il lutto : “Uniti sempre, ci mancherai” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Volo lutto – Solonotizie24La settimana dedicata al Festival di Sanremo è stata difficile da vivere anche per il trio Il Volo che ha dovuto dire addio a una persona molto importante per loro. In queste ore i tre tenori hanno deciso di rompere il silenzio e pubblicare il loro messaggio di addio, commuovendo il web. Sono trascorsi circa dieci anni da quando la vita di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno visto la loro vita cambiare notevolmente grazie al grande talento che hanno messo in scena a Ti lascio una canzone, il quale gli ha permesso di girare il mondo insieme alle loro famiglie. I tre tenori, insieme ai loro genitori, sono diventati davvero una grandissima famiglia motivo per cui la scomparsa improvvisa di Vito Boschetto ha spezzato il cuore di tutti loro ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il– Solonotizie24La settimana dedicata al Festival di Sanremo è stata difficile da vivere anche per il trio Ilche ha dovuto dire addio a una persona molto importante per loro. In queste ore i tre tenori hanno deciso dire ile pubblicare il loro messaggio di addio, commuovendo il web. Sono trascorsi circa dieci anni da quando la vita di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno visto la loro vita cambiare notevolmente grazie al grande talento che hanno messo in scena a Ti lascio una canzone, il quale gli ha permesso di girare il mondo insieme alle loro famiglie. I tre tenori, insieme ai loro genitori, sono diventati davvero una grandissima famiglia motivo per cui la scomparsa improvvisa di Vito Boschetto ha spezzato il cuore di tutti loro ...

