Il vaccino italiano ReiThera verso la fase 2. "Efficace e ben tollerato". La sperimentazione prosegue (Di mercoledì 17 marzo 2021) A che punto è la sperimentazione del vaccino italiano della ReiThera? Il direttore del reparto di Malattie Infettive del policlinico di Palermo Antonio Cascio fotografa lo stato dell'arte in un'intervista al Giornale. Il policlinico palermitano, infatti, partecipa agli studi di seconda e terza fase sul vaccino della società biotecnologica italiana ReiThera. In collaborazione con l'istituto "Spallanzani". Il vaccino italiano ReiThera ha superato la fase 1 "Si è conclusa lo scorso gennaio la fase 1 della sperimentazione, partita ad agosto 2020", racconta il medico. E i primi risultati sono incoraggianti. "I dati hanno dimostrato non solo che il vaccino è ...

