“Il vaccino è una dichiarazione di guerra a Dio”: il delirio di Don Livio di Radio Maria | VIDEO (Di mercoledì 17 marzo 2021) Don Livio di Radio Maria non è nuovo a dichiarazioni deliranti su COVID;ora ne ha tirata fuori un’altra sul vaccino: si tratta di una “dichiarazione di guerra a Dio”. Qualche mese fa il popolare personaggio di Radio Maria aveva spiegato che la pandemia era un progetto del demonio: «Questa epidemia è un progetto non casuale, che non viene dai pipistrelli o dal mercato di Wuhan. Il coronavirus è un progetto criminale delle élite mondiali con la complicità forse anche di alcuni Stati per instaurare una dittatura sanitaria e ridurci come zombie». Ora, proprio mentre sarebbe fondamentale non innescare paura e confusione anche perché il target di pubblico che segue Radio Maria è composto per lo più da anziani, soggetti che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dondinon è nuovo a dichiarazioni deliranti su COVID;ora ne ha tirata fuori un’altra sul: si tratta di una “dia Dio”. Qualche mese fa il popolare personaggio diaveva spiegato che la pandemia era un progetto del demonio: «Questa epidemia è un progetto non casuale, che non viene dai pipistrelli o dal mercato di Wuhan. Il coronavirus è un progetto criminale delle élite mondiali con la complicità forse anche di alcuni Stati per instaurare una dittatura sanitaria e ridurci come zombie». Ora, proprio mentre sarebbe fondamentale non innescare paura e confusione anche perché il target di pubblico che segueè composto per lo più da anziani, soggetti che ...

