“Il vaccino AstraZeneca? Diamolo ai politici così i cittadini si fideranno”

Antonio Tutolo, consigliere regionale della Puglia eletto nella lista "Con Emiliano", propone un metodo piuttosto curioso per far tornare la fiducia dei cittadini nel vaccino AstraZeneca. Secondo Tutolo dopo lo stop all'inoculazione deciso dall'Italia insieme ad altri paesi europei: "Diamolo ai politici così i cittadini si fideranno". "Se riprende la somministrazione – dice il consigliere Tutolo – sarà indispensabile l'esempio dei membri delle Istituzioni". E quindi ecco la sua proposta: "Se il Governo, sulla scorta del parere dell'Agenzia europea del farmaco, disporrà per la ripresa della somministrazione, l'unico modo per ridare fiducia in quel vaccino è che le istituzioni diano l'esempio concreto e si vaccinino pubblicamente.

