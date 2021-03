Il triste annuncio del micronido: “Bimbi modello nel seguire le regole, ma siamo chiusi, chissà se riapriremo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’allegra insegna che fa bella mostra di sé al civico 51 di via Crescenzi a Bergamo fa a pugni con la saracinesca abbassata, in un giorno e in un orario in cui, solitamente, il micronido “La banda degli amici” è aperto al mondo, affacciato direttamente sulla strada. È così da venerdì 12 marzo, vale a dire da quando l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza ha certificato il passaggio della Lombardia da zona arancione rafforzato a zona rossa. Una giornata particolare, che ha trasformato la normale chiusura di fine giornata in un grosso punto interrogativo sul quando quella saracinesca avrebbe potuto rialzarsi: così Angelica Introini e Alessandra Consonni, che per tutti nel quartiere sono Angi e Ale, fuori da quello spazio che hanno ristrutturato e gestiscono da due anni hanno voluto lasciare un messaggio ben visibile e che raccontasse alla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’allegra insegna che fa bella mostra di sé al civico 51 di via Crescenzi a Bergamo fa a pugni con la saracinesca abbassata, in un giorno e in un orario in cui, solitamente, il“La banda degli amici” è aperto al mondo, affacciato direttamente sulla strada. È così da venerdì 12 marzo, vale a dire da quando l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza ha certificato il passaggio della Lombardia da zona arancione rafforzato a zona rossa. Una giornata particolare, che ha trasformato la normale chiusura di fine giornata in un grosso punto interrogativo sul quando quella saracinesca avrebbe potuto rialzarsi: così Angelica Introini e Alessandra Consonni, che per tutti nel quartiere sono Angi e Ale, fuori da quello spazio che hanno ristrutturato e gestiscono da due anni hanno voluto lasciare un messaggio ben visibile e che raccontasse alla ...

Ultime Notizie dalla rete : triste annuncio Addio a Lucia Pischedda, giovedì il funerale a Cuglieri mancata all'affetto dei suoi cari Lucia Pischedda vedova Serralutzu, mamma e nonna amatissima. Ne danno il triste annuncio le figlie Daniela e Vannalisa, i nipoti Francesco e Luca. I funerale avrà luogo giovedì 18 alle ore 12,00 nella basilica di Santa Maria della Neve, a Cuglieri. O. F. Agostino Meloni ...

Cavese: muore l'allenatore in seconda Antonio Vanacore dopo aver contratto il Covid A dare il triste annuncio il club campano su Facebook. "La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l'abbraccio e la vicinanza ...

Tennis: Nadal non giocherà a Miami (ANSA) – ROMA, 16 MAR – Rafa Nadal non giocherà al Miami Masters 1000 (24 marzo-4 aprile) perché non è ancora fisicamente pronto. "Sono triste nell’annunciare che non giocherò a Miami", ha scritto lo ...

