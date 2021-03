Il triste annuncio del cinema Azzurro Scipioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) C’è un terribile annuncio sulla pagina facebook di Silvano Agosti: “Svendo con urgenza 90 belle poltroncine per sala cinema o teatro, provenienti dal cinema Azzurro Scipioni oramai chiuso”. Nell’indifferenza generale, nel silenzio di tutte le istituzioni, chiude una sala cinematografica che ha raccontato la storia del cinema d’autore, unico luogo a Roma dove era possibile vedere e rivedere i capolavori delle cinematografie mondiali, uno dei pochi luoghi dove il cinema era ancora vissuto come “arte”. Chiude dopo quarant’anni per motivi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 marzo 2021) C’è un terribilesulla pagina facebook di Silvano Agosti: “Svendo con urgenza 90 belle poltroncine per salao teatro, provenienti daloramai chiuso”. Nell’indifferenza generale, nel silenzio di tutte le istituzioni, chiude una salatografica che ha raccontato la storia deld’autore, unico luogo a Roma dove era possibile vedere e rivedere i capolavori delletografie mondiali, uno dei pochi luoghi dove ilera ancora vissuto come “arte”. Chiude dopo quarant’anni per motivi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

