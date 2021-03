Il titolo di AstraZeneca sale in Borsa nonostante la sospensione del vaccino in diversi Paesi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Perché il titolo di AstraZeneca sale in Borsa nonostante le polemiche e le critiche? Gli investitori si fidano della società. Sui mercati tiene banco lo strano caso di AstraZeneca, con il titolo che sale in Borsa nonostante diversi Paesi abbiano deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino. Come è possibile? La sospensione delle somministrazioni Proviamo a fare il punto della situazione. AstraZeneca da settimane è al centro delle critiche. Prima per i ritardi e per i tagli legati alle consegne, poi per una serie di eventi avversi temporalmente riconducibili alla somministrazione del ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Perché ildiinle polemiche e le critiche? Gli investitori si fidano della società. Sui mercati tiene banco lo strano caso di, con ilcheinabbiano deciso di sospendere in via precauzionale la somministrazione del. Come è possibile? Ladelle somministrazioni Proviamo a fare il punto della situazione.da settimane è al centro delle critiche. Prima per i ritardi e per i tagli legati alle consegne, poi per una serie di eventi avversi temporalmente riconducibili alla somministrazione del ...

