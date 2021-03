Il silenzio delle istituzioni in Italia su AstraZeneca. Eppure in Europa tutti hanno motivato lo stop al vaccino (Di mercoledì 17 marzo 2021) AstraZeneca: a differenza degli altri Paesi in Italia nessuno ha spiegato lo stop al vaccino In Italia, a differenza di quanto accaduto negli altri Paesi europei, nessuno ha spiegato lo stop al vaccino di AstraZeneca imposto dall’Aifa nella giornata di lunedì 15 marzo. Una scelta comunicativa discutibile, che probabilmente ha finito per creare ancora più confusione e sgomento tra i cittadini, già preoccupati per le tante notizie allarmistiche circolate sul siero. Tutto ha avuto inizio nella giornata di lunedì marzo come detto quando il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha convocato una conferenza stampa per annunciare lo stop della Germania ad AstraZeneca. “Conosciamo la portata di questa decisione che non è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021): a differenza degli altri Paesi innessuno ha spiegato loalIn, a differenza di quanto accaduto negli altri Paesi europei, nessuno ha spiegato loaldiimposto dall’Aifa nella giornata di lunedì 15 marzo. Una scelta comunicativa discutibile, che probabilmente ha finito per creare ancora più confusione e sgomento tra i cittadini, già preoccupati per le tante notizie allarmistiche circolate sul siero. Tutto ha avuto inizio nella giornata di lunedì marzo come detto quando il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha convocato una conferenza stampa per annunciare lodella Germania ad. “Conosciamo la portata di questa decisione che non è ...

