Il Segreto anticipazioni | ADOLFO scopre di essere figlio di JEAN PIERRE

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Fino a quandode los Visos (Adrian Pedraja) ignorerà didi(Virgil Mathet), l’amante francese della madre Isabel (Silvia Marsò)? In realtà, nelle ultimissime puntate de Il, il marchesino scoprirà la verità, ma non la prenderà affatto bene. Tale escamotage darà il via a diverse dinamiche nella telenovela spagnola… Il, news: TomaschediCome abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle, tutto partirà nel momento in cui Tomas (Alejandro Vergara) farà una serie di ragionamenti ed arriverà a capire, in totale autonomia, che dalla tresca tra la ...