Il regista Alain Francon accoltellato a Montpellier | è gravissimo

È stato accoltellato oggi nel centro di Montpellier, nel sud della Francia, il regista teatrale Alain Françon. Trasportato in ospedale, è in condizioni gravissime. Dalle prime notizie sembra sia stato ferito alla carotide. Settantasei anni, Francon ha diretto il centro d'arte ...