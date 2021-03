Il racconto del finanziere che scoprì gli elenchi della P2 di Gelli: “Aprimmo la cassaforte e c’erano buste sigillate e firmate” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sarebbe bastata una distrazione degli agenti della Guardia di Finanza e la storia d’Italia sarebbe cambiata: i nomi degli iscritti alla Loggia P2 avremmo potuto non conoscerli mai. Invece non ci fu nessuna distrazione. Qui di seguito potete leggere un estratto del memoriale di Francesco Carluccio, allora maresciallo maggiore che coordinò l’intervento alla Giole di Castiglion Fibocchi, il 17 marzo 1981, su mandato della Procura della Repubblica di Milano che indagava sul caso Sindona. Il memoriale è stato scritto per il libro L’Italia Occulta (Chiarelettere), scritto Giuliano Turone, il magistrato oggi in pensione che conduceva l’indagine insieme al collega Gherardo Colombo, poi fra gli artefici di “Mani pulite”. Italia occulta uscirà in una nuova edizione aggiornata il 25 marzo. *** Il 14 marzo del 1981 (sabato) fui convocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sarebbe bastata una distrazione degli agentiGuardia di Finanza e la storia d’Italia sarebbe cambiata: i nomi degli iscritti alla Loggia P2 avremmo potuto non conoscerli mai. Invece non ci fu nessuna distrazione. Qui di seguito potete leggere un estratto del memoriale di Francesco Carluccio, allora maresciallo maggiore che coordinò l’intervento alla Giole di Castiglion Fibocchi, il 17 marzo 1981, su mandatoProcuraRepubblica di Milano che indagava sul caso Sindona. Il memoriale è stato scritto per il libro L’Italia Occulta (Chiarelettere), scritto Giuliano Turone, il magistrato oggi in pensione che conduceva l’indagine insieme al collega Gherardo Colombo, poi fra gli artefici di “Mani pulite”. Italia occulta uscirà in una nuova edizione aggiornata il 25 marzo. *** Il 14 marzo del 1981 (sabato) fui convocato ...

