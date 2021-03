Il presidente Aifa cita i casi di Regno Unito ed Europa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il presidente Aifa Palù sul vaccino AstraZeneca: i dati tranquillizzano, forse i difetti di coagulazione ci sono "per donne che prendono la pillola" Vaccino AstraZeneca, Palù (Aifa): “I dati tranquillizzano” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) IlPalù sul vaccino AstraZeneca: i dati tranquillizzano, forse i difetti di coagulazione ci sono "per donne che prendono la pillola" Vaccino AstraZeneca, Palù (): “I dati tranquillizzano” su Notizie.it.

Advertising

RaiNews : #Aifa: sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca in #Italia. La decisione è stata assunta dopo un colloqu… - fattoquotidiano : Cambia il Comitato tecnico scientifico: 12 membri contro i 24 attuali e Locatelli diventa presidente. Entra il pres… - Agenzia_Ansa : 'No comment. La comunicazione è nelle mani del Ministro. E' tutto in evoluzione, bisogna ancora accertare il nesso… - Andyesti : RT @andcapocci: Nel nuovo CTS ci sono il presidente AIFA Giorgio Palù e Donato Greco. Entrambi tra i dieci firmatari (con Bassetti, Zangril… - Luciano06815942 : RT @massimosab: Non era il vaccino difettoso ma le donne che sono morte ... questo è il presidente dell’AIFA... -