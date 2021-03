Il Pensiero di don Bosco per oggi 17 Marzo 2021 – Video

Advertising

paola_aleo : Pensiero del giorno 17.03.2021 di Don Pierino Galeone – Servi della Sofferenza - don_gnocchi : «Tra gli indicatori di risultato, bisognerebbe includere anche le decine di migliaia di sorrisi che noi stessi abbi… - Franca73686726 : @CristofaroFranc Bel pensiero don Immagino che saranno Anche molto buoni! Complimenti!!??????? - paola_aleo : Pensiero del giorno 16.03.2021 di Don Pierino Galeone – Servi della Sofferenza - SempreSperare : @CristofaroFranc @YouTube Grande pensiero per tutti noi. Grazie di cuore don Francesco Dio ti benedica , sereno giorno nel Signore -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero don

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Ci siamo detti, una è per ile l'altra per l'Angela . Quanto gli rimanesse da vivere non lo ... Ildi saperlo solo, in una condizione di isolamento a causa del Covid, comune a migliaia di ...... accantonando il suo rapporto dannoso con il figlio di Bill (Diamont). Beautiful, spoiler: ... Occhio anche alla preoccupazione del piccolo Douglas, il quale starà male all'ipoteticodi ...Il sacerdote è morto a 87 anni. Una coppia di amici lo ha assistito nella sua casa per non lasciarlo morire da solo: «Avevamo due stanze libere, una per lui l’altra per la perpetua» ...La risposta agli atti intimidatori subiti nei giorni scorsi dalla Comunità Progetto Sud è il volto dei sei anziani che vivono nella casa famiglia "Dopo di noi" dell'opera "Pensieri e parole" sorta sul ...