Il passaporto sanitario Ue non è una soluzione. Parla l’eurodeputato M5S, Furore: “È forte il rischio di discriminazioni” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Ue intende lanciare il Digital Green Certificates, ossia il passaporto vaccinale. Mario Furore (eurodeputato M5S) lei che cosa ne pensa? “Abbiamo dei dubbi. È giusto che la Commissione coordini a livello Ue le misure che possano garantire la libera circolazione dei cittadini, che è una precondizione per far ripartire il turismo, tuttavia la priorità vera è che i cittadini vengano vaccinati. Questa proposta del certificato digitale verde è poco utile se la campagna vaccinale europea è ferma o avanza a passo di lumaca e rischia, inoltre, di dare un messaggio sbagliato ai cittadini europei. Secondo noi bisogna sviluppare una produzione europea dei vaccini grazie a una cessione delle licenze da parte di Big Pharma. La soluzione non è un certificato per quei pochi che sono riusciti finora a garantirsi il vaccino, ma è quella di dare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Ue intende lanciare il Digital Green Certificates, ossia ilvaccinale. Mario(eurodeputato M5S) lei che cosa ne pensa? “Abbiamo dei dubbi. È giusto che la Commissione coordini a livello Ue le misure che possano garantire la libera circolazione dei cittadini, che è una precondizione per far ripartire il turismo, tuttavia la priorità vera è che i cittadini vengano vaccinati. Questa proposta del certificato digitale verde è poco utile se la campagna vaccinale europea è ferma o avanza a passo di lumaca e rischia, inoltre, di dare un messaggio sbagliato ai cittadini europei. Secondo noi bisogna sviluppare una produzione europea dei vaccini grazie a una cessione delle licenze da parte di Big Pharma. Lanon è un certificato per quei pochi che sono riusciti finora a garantirsi il vaccino, ma è quella di dare il ...

