Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 marzo: Stefania deve lasciare Milano? (Di mercoledì 17 marzo 2021) anticipazioni e curiosità sulla puntata del 17 marzo della soap Il Paradiso delle Signore , in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. La preoccupazione di Stefania ei dubbi su Dante Quest’oggi, mercoledì 17 marzo, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco le anticipazioni sull’episodio di oggi. Partiamo da Stefania: Zia Ernesta non arretra di un millimetro, la giovane deve tornare a Lecco. La donna, dopo la partenza sia di Silvia che di Luciano, non ha più motivi per restare a Milano e vuole tornare a casa. Ma sua nipote ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 marzo 2021)e curiosità sulla puntata del 17della soap Il, in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. La preoccupazione diei dubbi su Dante Quest’oggi, mercoledì 17, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Ilsu Rai Uno dalle 15.55 circa. Ecco lesull’episodio di oggi. Partiamo da: Zia Ernesta non arretra di un millimetro, la giovanetornare a Lecco. La donna, dopo la partenza sia di Silvia che di Luciano, non ha più motivi per restare ae vuole tornare a casa. Ma sua nipote ...

