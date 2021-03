Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: MARTA e DANTE, chi scopre la verità? (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’arrivo di DANTE Romagnoli a Il paradiso delle signore 5 ha portato nella fiction daily di Rai 1 una bella aria di novità. Il misteriosissimo personaggio ha infatti tanti segreti da svelare e quello che al momento interessa agli aficionados è il vero motivo per cui ha messo piede a Milano. L’interprete del ruolo, il popolare attore Luca Bastianello, in una recente intervista rilasciata al nostro sito ha fatto comprendere chiaramente che DANTE “creerà scompiglio, malumori e lotte“ e quindi vien facile capire che i rapporti idilliaci che ora il Romagnoli sta intrattenendo… non è detto che rimangano tali a lungo! Ma veniamo al fulcro della faccenda. Il fatto che DANTE sia in città ha motivazioni molto più profonde rispetto agli affari e, come del resto la narrazione non sta nascondendo ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’arrivo diRomagnoli a Il5 ha portato nella fiction daily di Rai 1 una bella aria di novità. Il misteriosissimo personaggio ha infatti tanti segreti da svelare e quello che al momento interessa agli aficionados è il vero motivo per cui ha messo piede a Milano. L’interprete del ruolo, il popolare attore Luca Bastianello, in una recente intervista rilasciata al nostro sito ha fatto comprendere chiaramente che“creerà scompiglio, malumori e lotte“ e quindi vien facile capire che i rapporti idilliaci che ora il Romagnoli sta intrattenendo… non è detto che rimangano tali a lungo! Ma veniamo al fulcro della faccenda. Il fatto chesia in città ha motivazioni molto più profonde rispetto agli affari e, come del resto la narrazione non sta nascondendo ...

