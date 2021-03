Il nuovo glossario della Ue vieta le parole ‘maschio’ e ‘femmina’. FdI: «Siamo al delirio» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Addio alle parole ‘maschi’ e ‘femmine‘. Bandite. Non è abbastanza politicamente corretto. È un pericoloso richiamo ai suprematisti bianchi. O alla società patriarcale. D’ora in poi si dovrà dire ‘sesso assegnato alla nascita’. Guai a utilizzare l’antiquato ‘sesso bilogico’. E ‘cambio di sesso’? Neanche a parlarne. Da ora in poi si dovrà dire ‘transizione di genere’. vietato dire maschio e femmina. Lo ha deciso la Ue Sono alcune delle regole ferree del nuovo glossario europeo. Per la comunicazione interna agli uffici di Bruxelles. Il vocabolario politicamente corretto destinato a funzionari e politici. In ossequio all’universo Lgbt. Molto suscettibile. La burocrazia di Bruxelles non ama la biologia. Meglio un linguaggio più ‘inclusivo’. vietato assolutamente parlare di gay, omosessuali, lesbiche. Guai a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Addio alle‘maschi’ e ‘femmine‘. Bandite. Non è abbastanza politicamente corretto. È un pericoloso richiamo ai suprematisti bianchi. O alla società patriarcale. D’ora in poi si dovrà dire ‘sesso assegnato alla nascita’. Guai a utilizzare l’antiquato ‘sesso bilogico’. E ‘cambio di sesso’? Neanche a parlarne. Da ora in poi si dovrà dire ‘transizione di genere’.to dire maschio e femmina. Lo ha deciso la Ue Sono alcune delle regole ferree deleuropeo. Per la comunicazione interna agli uffici di Bruxelles. Il vocabolario politicamente corretto destinato a funzionari e politici. In ossequio all’universo Lgbt. Molto suscettibile. La burocrazia di Bruxelles non ama la biologia. Meglio un linguaggio più ‘inclusivo’.to assolutamente parlare di gay, omosessuali, lesbiche. Guai a ...

