Il nuovo album dei Måneskin è il grido di protesta della Generazione Z cresciuta a pane e social network

"Un disco che parla di noi, in maniera molto sincera, a 360 gradi, sia a livello di testo che musicale. Abbiamo deciso di registrarlo in presa diretta per portare la dimensione live all'interno del disco, è la dimensione che meglio ci rappresenta", così Damiano il leader dei Maneskin racconta durate la pressconference il nuovo album di inediti. Con "Il ballo della vita", doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena musicale presenta "Teatro d'ira – Vol. I", il primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell'anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze. Un percorso ambizioso e in continuo divenire, partito dai singoli "Vent'anni" (disco di platino) e ...

