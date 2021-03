Il nuovo adattamento cinematografico di Mortal Kombat vuole essere la rivincita dei film sui videogiochi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ventisei anni dopo l’uscita del primo film, uno dei pochi tratti da un videogioco che viene ancora ricordato con affetto, Mortal Kombat sta per tornare sugli schermi, che siano quelli dei cinema aperti o delle piattaforme di video on demand. Todd Garner e Simon McQuoid, rispettivamente produttore e regista, hanno tutta l’intenzione di evitare gli errori di altri adattamenti – spesso imbarazzanti –, rispettando il materiale originale ma senza timori reverenziali nei confronti di uno dei marchi più conosciuti. Di sicuro il tono del nuovo film, disponibile da aprile, sembra decisamente più serio, più dark, privo di alcune delle sfumature camp – volontarie o no – del passato. “Lo volevamo anche più concreto”, spiega Garner. “Quello del ’95 è legato ai toni del momento e penso sia perfetto nel suo catturare ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ventisei anni dopo l’uscita del primo, uno dei pochi tratti da un videogioco che viene ancora ricordato con affetto,sta per tornare sugli schermi, che siano quelli dei cinema aperti o delle piattaforme di video on demand. Todd Garner e Simon McQuoid, rispettivamente produttore e regista, hanno tutta l’intenzione di evitare gli errori di altri adattamenti – spesso imbarazzanti –, rispettando il materiale originale ma senza timori reverenziali nei confronti di uno dei marchi più conosciuti. Di sicuro il tono del, disponibile da aprile, sembra decisamente più serio, più dark, privo di alcune delle sfumature camp – volontarie o no – del passato. “Lo volevamo anche più concreto”, spiega Garner. “Quello del ’95 è legato ai toni del momento e penso sia perfetto nel suo catturare ...

