"Il nostro cervello sovrastima gli eventi avversi, per questo temiamo i vaccini" (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La decisione della sospensione di AstraZeneca è stata fondamentalmente un fenomeno di contagio emotivo tra Stati; una catena di eventi per cui progressivamente i vari Stati Europei hanno deciso, a partire dalla Germania, di sospendere il vaccino”. Con il Professor Vittorio Pelligra, Professore di Politica Economica all’Università degli Studi di Cagliari, partiamo dalla fine per capire ed indagare quale è la percezione del rischio del vaccino dell’essere umano, in riferimento a quelli che sono invece i dati reali. A valle della storia, appunto, c’è la decisione condivisa da Germania, Francia e Italia, di ‘assecondare la sensazione’ che si corra un qualche tipo di rischio somministrando alla popolazione il vaccino AstraZeneca. Sensazione che ad oggi non è supportata da nessun fondamento scientifico. “La mia impressione è che sarebbe stato troppo difficile politicamente ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La decisione della sospensione di AstraZeneca è stata fondamentalmente un fenomeno di contagio emotivo tra Stati; una catena diper cui progressivamente i vari Stati Europei hanno deciso, a partire dalla Germania, di sospendere il vaccino”. Con il Professor Vittorio Pelligra, Professore di Politica Economica all’Università degli Studi di Cagliari, partiamo dalla fine per capire ed indagare quale è la percezione del rischio del vaccino dell’essere umano, in riferimento a quelli che sono invece i dati reali. A valle della storia, appunto, c’è la decisione condivisa da Germania, Francia e Italia, di ‘assecondare la sensazione’ che si corra un qualche tipo di rischio somministrando alla popolazione il vaccino AstraZeneca. Sensazione che ad oggi non è supportata da nessun fondamento scientifico. “La mia impressione è che sarebbe stato troppo difficile politicamente ...

