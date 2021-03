Il ministro della cultura rimanda ancora l'apertura del settore dello spettacolo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un nuovo rinvio per la riapertura dei luoghi della cultura che rimane uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Stop riaperture di cinema e teatri, Franceschini: “Solo in Sardegna” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un nuovo rinvio per la ridei luoghiche rimane uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Stop riaperture di cinema e teatri, Franceschini: “Solo in Sardegna” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : ministro della Franceschini, cultura trainante per economia futuro Lo ha detto il Ministro della Cultura Franceschini oggi presentando alle commissione cultura di Camera e Senato le linee programmatiche del suo ministero, anche in relazione al Piano nazionale di ...

Franceschini, 5,6 miliardi per la cultura nel Piano di ripresa "Stiamo dividendo le risorse tra turismo e cultura, ma al momento per la cultura rimane una parte importante che si attesta sui 5, 6 miliardi di euro ". Lo dice il ministro della Cultura Dario Franceschini illustrando alle commissioni cultura di Camera e Senato le linee programmatiche del suo mandato anche in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (...

