Il messaggio di Serena Grandi al figlio che non vede da tanto tempo Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella sua intervista in collegamento da casa per Oggi è un altro giornoha raccontatodi se stessa e alla fine l’emozione dire suoEdoardo è stata per lei la sorpresa più bella (). La pandemia li tiene distanti e quando gli ha sentito dire che nonl’ora di abbracciarla si è commossa. “Ti amo più della mia vita Edoardo” ha urlato trattenendo le lacrime e confermando ancora una volta che per suofarebbe di tutto, l’ha sempre difeso. “Gli omofobi me li mangio”.ha saputo tardi dell’omosessualità di suoma niente l’ha resa più felice, al punto che confessa che le piace avere un altro uomo in casa, e in pratica non una nuora e nemmeno dei ...