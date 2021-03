Il mercato in campo – Lo United nelle mani di Henderson (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alex Telles, Donny Van de Beek, Edison Cavani, Amad Diallo. Su di loro il Manchester United ha investito riponendo fiducia in un progetto di complessivo rafforzamento. Spesso e volentieri viene scordato il rientro di Dean Henderson, probabilmente perchè già di proprietà del club, oppure sottovalutando l’importanza di uno dei più promettenti estremi difensori inglesi in circolazione. I Red Devils, dopo aver sistemato l’onerosa situazione contrattuale di David De Gea, devono fare i conti con il suo recente rendimento al di sotto delle attese. Alcune prodezze da top player mondiale, diversi errori grossolani che sono costati punti pesanti, minando la sicurezza del reparto arretrato. Il dolce arrivo in famiglia, riportando l’ex Atletico Madrid in patria, e la quarantena al rientro stanno dando ulteriori chance al classe ’97, reduce dall’ottima esperienza ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alex Telles, Donny Van de Beek, Edison Cavani, Amad Diallo. Su di loro il Manchesterha investito riponendo fiducia in un progetto di complessivo rafforzamento. Spesso e volentieri viene scordato il rientro di Dean, probabilmente perchè già di proprietà del club, oppure sottovalutando l’importanza di uno dei più promettenti estremi difensori inglesi in circolazione. I Red Devils, dopo aver sistemato l’onerosa situazione contrattuale di David De Gea, devono fare i conti con il suo recente rendimento al di sotto delle attese. Alcune prodezze da top player mondiale, diversi errori grossolani che sono costati punti pesanti, minando la sicurezza del reparto arretrato. Il dolce arrivo in famiglia, riportando l’ex Atletico Madrid in patria, e la quarantena al rientro stanno dando ulteriori chance al classe ’97, reduce dall’ottima esperienza ...

