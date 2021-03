Il manager cesenate dagli Usa | ' Presto vaccini disponibili per tutti in grandi quantità'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : manager cesenate

CesenaToday

IlGino Santini, è intervenuto in collegamento dagli Usa, al Rotary Club Cesena. Una carriera professionale ai massimi livelli, quella delGino Santini. Dopo aver conseguito nel ...Il mio obiettivo è correre in suo onore, perché per me era un, certo, ma soprattutto un punto di riferimento fuori e dentro al paddock'. Il team Aprilia Gresini ha nelun italiano ...Una carriera professionale ai massimi livelli, quella del cesenate Gino Santini. Dopo aver conseguito nel 1981 la laurea ...In collegamento da Miami (Florida-Usa) è intervenuto Gino Santini (nella foto in basso), cesenate doc, fino al 2011 vicepresidente ... “Infatti – aggiunge il manager – è stata straordinaria la ...