Il look del giorno, con il trench bianco e nero (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'impermeabile della primavera 2021? Minimale, unisex e bicolore. E' in versione bianco e nero, essenziale, oversize e in coordinato con gli abiti quello visto nella sfilata di Marni. Il soprabito primaverile in bianco e nero nella sfilata primavera estate 2021 di Marni. L'impermeabile black & white, come si porta I capricci del tempo nel passaggio da una stagione all'altra si riflettono in capispalla versatili dalle tinte classiche. Così ritorna su podio il binomio bianco/nero, vera e propria cifra stilistica dei prossimi mesi ritrovato puntuale anche sulla passerella primavera estate 2021 di Marni. Dove uno dei pezzi chiave assoluti è il soprabito primaverile di nuova generazione, con tutte le caratteristiche richieste dai fashion diktat attuale. Oversize, genderless e ...

