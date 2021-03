Il letargo dei lemuri potrebbe essere la "chiave" per l'ibernazione umana (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si sono risvegliati dal loro primo letargo in cattività otto lemuri nani dalla coda grossa, i nostri ‘parenti’ più prossimi capaci di ibernarsi. È accaduto negli Stati Uniti, al Duke Lemur Center in North Carolina, dove i ricercatori sono riusciti a ricreare le giuste condizioni ambientali per indurre questi piccoli primati a congelare le loro funzioni vitali così come fanno in inverno quelli che vivono liberi nelle foreste del Madagascar. I risultati delle prime analisi, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, dimostrano che gli otto esemplari godono di ottima salute: ulteriori indagini potranno contribuire a svelare i segreti dell’ibernazione, potenzialmente utile per salvare la vita a pazienti in gravi condizioni e per agevolare i lunghi viaggi nello spazio degli astronauti. “Finora, per studiare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si sono risvegliati dal loro primoin cattività ottonani dalla coda grossa, i nostri ‘parenti’ più prossimi capaci di ibernarsi. È accaduto negli Stati Uniti, al Duke Lemur Center in North Carolina, dove i ricercatori sono riusciti a ricreare le giuste condizioni ambientali per indurre questi piccoli primati a congelare le loro funzioni vitali così come fanno in inverno quelli che vivono liberi nelle foreste del Madagascar. I risultati delle prime analisi, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, dimostrano che gli otto esemplari godono di ottima salute: ulteriori indagini potranno contribuire a svelare i segreti dell’, potenzialmente utile per salvare la vita a pazienti in gravi condizioni e per agevolare i lunghi viaggi nello spazio degli astronauti. “Finora, per studiare ...

