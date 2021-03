Il il 19 marzo i Måneskin pubblicano l’album “Teatro d’ira vol. I” (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Abbiamo raggiunto questo nostro primo obiettivo dopo una maturazione dovuta ai concerti tenuti in Italia e all’estero, sperimentando tantissimo, studiando ognuno di noi per proprio conto fino a capire che volevamo ottenere molta crudezza nei suoni». È la puntualizzazione fatta da Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, alla presentazione del nuovo album “Teatro d’ira vol. I” in uscita venerdì 19 marzo. Dopo la vittoria all’ultimo festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni” già certificato disco d’oro, i Måneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese, pubblicano questo album a due anni da “Il ballo della vita”, doppio disco di platino e rappresenteranno l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. «Non ci ha fatto piacere cambiare il testo di “Zitti e ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Abbiamo raggiunto questo nostro primo obiettivo dopo una maturazione dovuta ai concerti tenuti in Italia e all’estero, sperimentando tantissimo, studiando ognuno di noi per proprio conto fino a capire che volevamo ottenere molta crudezza nei suoni». È la puntualizzazione fatta da Victoria De Angelis, bassista dei, alla presentazione del nuovo album “vol. I” in uscita venerdì 19. Dopo la vittoria all’ultimo festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni” già certificato disco d’oro, i, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese,questo album a due anni da “Il ballo della vita”, doppio disco di platino e rappresenteranno l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. «Non ci ha fatto piacere cambiare il testo di “Zitti e ...

