Il governo lavora allo scudo penale per i vaccinatori. Il ministro Speranza: “Richiesta giusta”. L’ex pm Sabella: “Formalità inutile” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nuova emergenza e nuovo scudo penale. Con annesso dibattito tra politici ed esperti. Se l’anno scorso a tenere banco era la proposta dell’immunità per i medici che si occupavano dei malati di Covid, oggi il governo ragiona per una tutela dei sanitari impegnati nella campagna vaccinale. Una misura che possa favorirne l’adesione in modo da accelerare con la distribuzione delle dosi. Una Richiesta partita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, ed abbracciata da tutti gli operatori sul campo, accolta ieri dall’esecutivo che, come ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, sta già lavorando ad una norma in questa direzione. La Richiesta è condivisa dai sindacati dei medici e dalle varie categorie che man mano stanno andando a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nuova emergenza e nuovo. Con annesso dibattito tra politici ed esperti. Se l’anno scorso a tenere banco era la proposta dell’immunità per i medici che si occupavano dei malati di Covid, oggi ilragiona per una tutela dei sanitari impegnati nella campagna vaccinale. Una misura che possa favorirne l’adesione in modo da accelerare con la distribuzione delle dosi. Unapartita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, ed abbracciata da tutti gli operatori sul campo, accolta ieri dall’esecutivo che, come ha annunciato ildella Salute Roberto, sta giàndo ad una norma in questa direzione. Laè condivisa dai sindacati dei medici e dalle varie categorie che man mano stanno andando a ...

Advertising

fattoquotidiano : Il governo lavora allo scudo penale per i vaccinatori. Il ministro Speranza: “Richiesta giusta”. L’ex pm Sabella: “… - NurseTimes : ?? Nurse Times Scudo penale per operatori della Sanita’. Giuliano (Ugl salute): “Dal governo norme che proteggano ch… - voceditalia : Il governo lavora a scudo penale per medici e vaccinatori - Maxsanti8 : RT @AngeloWielmi: Senza essere ripetitivo,sui social circolano gia molti commenti, il governo dei migliori in 1,5 mesi ha congelato ogni in… - AngeloWielmi : Senza essere ripetitivo,sui social circolano gia molti commenti, il governo dei migliori in 1,5 mesi ha congelato o… -