Il gesto internazionale per segnalare la violenza domestica sulle donne | il video virale e importante da condividere

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un sempliceche potrebbe salvare la vita di tante. Si chiama Signal for Help, ed è stato creato dall'Associazione Canadian Women's Foundation nel pieno della pandemia, nell'aprile 2020, ...

Un sempliceche potrebbe salvare la vita di tante donne. Si chiama Signal for Help, ed è stato creato dall'Associazione Canadian Women's Foundation nel pieno della pandemia, nell'aprile 2020, per aiutare le ...... estremamente popolare, rende importante ogni iniziativa in grado di ribadire che qualunque... dello sport e della cultura e che culmina il 21 marzo nella Giornataper l'...Le vittime di violenza domestica potranno comunicare il loro disagio grazie a un nuovo gesto internazionale: impararlo è importantisismo.Un semplice gesto che potrebbe salvare la vita di tante donne. Si chiama Signal for Help, ed è stato creato dall’Associazione Canadian Women’s Foundation nel pieno della ...