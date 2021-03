Il flop dei vaccini in Lombardia costato 22 milioni di euro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Forse dopo la sospensione in tutta Italia del vaccino Astrazeneca la questione è passata un po’ in secondo piano ma il flop della Lombardia per i ritardi nelle vaccinazioni non è ancora stato colmato da quando c’era ancora Gallera. L’arrivo di Bertolaso non ha cambiato le cose. Oggi La Stampa elabora un po’ di numeri per analizzare cosa è successo: Ad oggi, delle 1.414.040 dosi consegnate, ne sono state somministrate 1.071.357, il 75, 8 per cento. Nel Lazio è oltre l’83 per cento, lo stesso in Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e Campania. La campagna vaccinale in Lombardia – la regione più popolosa d’Italia e anche la più colpita dal Covid con quasi 30 mila morti – procede non senza difficoltà. Il blocco di AstraZeneca ha stoppato le somministrazioni al personale sanitario, già partite in ritardo l’8 marzo, diverse settimane ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Forse dopo la sospensione in tutta Italia del vaccino Astrazeneca la questione è passata un po’ in secondo piano ma ildellaper i ritardi nelle vaccinazioni non è ancora stato colmato da quando c’era ancora Gallera. L’arrivo di Bertolaso non ha cambiato le cose. Oggi La Stampa elabora un po’ di numeri per analizzare cosa è successo: Ad oggi, delle 1.414.040 dosi consegnate, ne sono state somministrate 1.071.357, il 75, 8 per cento. Nel Lazio è oltre l’83 per cento, lo stesso in Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e Campania. La campagna vaccinale in– la regione più popolosa d’Italia e anche la più colpita dal Covid con quasi 30 mila morti – procede non senza difficoltà. Il blocco di AstraZeneca ha stoppato le somministrazioni al personale sanitario, già partite in ritardo l’8 marzo, diverse settimane ...

