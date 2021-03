Il dramma familiare per cui Giulia Salemi è sparita: "Ricordiamoci che esiste la vita reale", il giorno di dolore (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ma che fine ha fatto Giulia Salemi? La domanda se l'erano fatta in molti. Già, perché era di fatto sparita da Instagram, per lunghi giorni. Un piccolo mistero, per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dove ha iniziato una appassionata storia con Pierpaolo Pretelli. Ora, però, Giulia è tornata. Ha rotto il silenzio e ha spiegato ai suoi fan sui social le, dolorose, ragioni della sua assenza. "Purtroppo ho avuto un problema familiare: mia nonna a Piacenza é stata ricoverata in ospedale e nelle ultime quarantotto ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari", ha spiegato la Salemi. Dunque ha aggiunto di essere serena e di stare bene. Dunque, l'ex gieffina ha anche rassicurato in merito alle condizioni della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ma che fine ha fatto? La domanda se l'erano fatta in molti. Già, perché era di fattoda Instagram, per lunghi giorni. Un piccolo mistero, per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dove ha iniziato una appassionata storia con Pierpaolo Pretelli. Ora, però,è tornata. Ha rotto il silenzio e ha spiegato ai suoi fan sui social le, dolorose, ragioni della sua assenza. "Purtroppo ho avuto un problema: mia nonna a Piacenza é stata ricoverata in ospedale e nelle ultime quarantotto ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari", ha spiegato la. Dunque ha aggiunto di essere serena e di stare bene. Dunque, l'ex gieffina ha anche rassicurato in merito alle condizioni della ...

