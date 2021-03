Il dolore di Daniele Persegani che a E’ sempre mezzogiorno riceve l’abbraccio di tutti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Daniele Persegani oggi era presente e sorridente come sempre nella cucina di E’ sempre mezzogiorno nonostante il giorno di dolore. Un anno fa l’amatissimo chef ha perso suo padre ed è Antonella Clerici che ricorda che questo maledetto virus ha portato via a tanti una persona cara. Daniele Persegani è stato tra i primi a subire questo dolore. Il Covid ha portato via suo padre a distanza di cinque anni dall’addio alla madre. La Clerici ha accolto in puntata Daniele con il consueto affetto sottolineando però subito che lui era lì nonostante tutto. Il tempo della ricetta, una torta dolce con pasta frolla e tagliatelle, poi il ricordo lasciato solo alla fine, altrimenti l’emozione avrebbe coinvolto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021)oggi era presente e sorridente comenella cucina di E’nonostante il giorno di. Un anno fa l’amatissimo chef ha perso suo padre ed è Antonella Clerici che ricorda che questo maledetto virus ha portato via a tanti una persona cara.è stato tra i primi a subire questo. Il Covid ha portato via suo padre a distanza di cinque anni dall’addio alla madre. La Clerici ha accolto in puntatacon il consueto affetto sottolineando però subito che lui era lì nonostante tutto. Il tempo della ricetta, una torta dolce con pasta frolla e tagliatelle, poi il ricordo lasciato solo alla fine, altrimenti l’emozione avrebbe coinvolto ...

